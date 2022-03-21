العثور على جثة طفل مبلغ باختفائه في ترعة الإبراهيمية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

عثر أهالي مدينة ببا جنوبي بني سويف، مساء اليوم الأحد، على جثة طفل مبلغ باختفائه في ترعة الإبراهيمية.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بعثور الأهالي على جثة طفل عمره 4 أعوام في ترعة الإبراهيمية، جوار شريط السكة الحديد بمركز ببا.

انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لطفل يدعى "محمد.ن أ" 4 أعوام، مقيم مدينة سمسطا، ومبلغ باختفائه.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وحرر محضر بالحادث، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الحادث.​