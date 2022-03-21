العتاد الإلكتروني سياسة أمريكا وأوروبا لردع بوتين

ترى الحكومات الغربية والمحللون بعد مرور ثلاثة أسابيع على الغزو، أن الصراع يتحول إلى حرب استنزاف، حيث أطلقت القوات الروسية المتعثرة صواريخ بعيدة المدى على مدن وقواعد عسكرية، بينما تشن القوات الأوكرانية هجمات كر وفر وتسعى إلى وقف الحرب.

وسيسمح سقوط ماريوبول للقوات الروسية في جنوب وشرق أوكرانيا بالارتباط. لكن المحللين العسكريين الغربيين يقولون إنه حتى لو تم الاستيلاء على المدينة المحاصرة، فإن القوات التي تقاتل من أجل السيطرة هناك قد تكون مستنفدة للغاية للمساعدة في تأمين اختراق روسي على جبهات أخرى، ومن جهة أخرى ردت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العدوان الروسي بمجموعة جديدة من السياسات لشل قدرة بوتين على القتال من خلال حرمانه من الوصول إلى أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والليزر وأجهزة الاستشعار التي تشكل جزءًا من العتاد الحربي.

العتاد الإلكتروني

وتم ذلك قبل أيام فقط من غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير، عندما أرسل الرئيس جو بايدن فريقًا إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بلجيكا. لم يكن هؤلاء رؤساء تجسس أو جنرالات، لكنهم خبراء في قراءة المطبوعات الدقيقة وتتبع تدفق الأموال وشرائح الكمبيوتر والسلع الأخرى في جميع أنحاء العالم.

كانت هناك اجتماعات مكثفة في فبراير في بروكسل وباريس ولندن وبرلين، غالبًا ما كانت تستمر ست ساعات في كل مرة، حيث حاول الحلفاء صياغة تفاصيل حصار اقتصادي تاريخي، وفقًا لمسؤولي إدارة بايدن. بعض الصادرات التي أرادت الولايات المتحدة حظرها قوبلت بتردد من جانب الأوروبيين، الذين كانوا يخبرون شركاتهم بشكل أساسي بالتخلي عن عدة مليارات من الدولارات من العائدات السنوية من روسيا.

قدرت مجموعة من الاقتصاديين يوم الخميس أن دول الاتحاد الأوروبي حولت أكثر من 13.3 مليار يورو (14.7 مليار دولار) إلى روسيا من أجل النفط والغاز الطبيعي والفحم منذ بدء الحرب، وتمويل آلة بوتين الحربية بشكل أساسي.

بينما كانت محادثات الحلفاء في الفترة التي سبقت الحرب حاسمة، لم يكن الاتحاد الأوروبي ينتظر فقط اتجاه الولايات المتحدة للعمل. كان أعضاء الكتلة يتشاورون منذ شهور.

وذكر أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات الداخلية، في مقابلة تعود إلى شهر يناير العقوبات المحتملة التي شملت حظر الصادرات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي قد ضم تحالفه بشأن فرض العقوبات منذ احتلال روسيا 2014 لأجزاء من منطقة دونباس في أوكرانيا.

استهداف مدني

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي لشبكة CNN إن الأوكرانيين «لم يستقبلوا الجنود الروس بمجموعة من الزهور»، لكن «الأسلحة في أيديهم». وأضاف أن موسكو لا تستطيع أن تأمل في حكم البلاد، بالنظر إلى عداوة الأوكرانيين للقوات الروسية. كانت الضربة على مدرسة الفنون هي المرة الثانية في أقل من أسبوع التي أبلغ فيها المسؤولون عن هجوم على مبنى عام لجأ إليه سكان ماريوبول. وضربت قنبلة يوم الأربعاء مسرحًا يعتقد أن أكثر من ألف شخص يحتمون به. ذكر مسؤولون في بولندا أن الشاحنات المتجهة إلى بيلاروسيا يتم نسخها احتياطيًا لمسافة 40 كيلومترًا (25 ميلًا) أثناء انتظارها للوصول إلى نقطة كوروشزين الحدودية، حيث تقوم مجموعة من المتظاهرين بإغلاق الطريق هناك. ويطالب المحتجون بفرض حظر على التجارة مع روسيا وحليفتها بيلاروسيا.

التطورات الرئيسية

تفجير مدرسة في مدينة أوكرانية؛ يستشهد به زيلينسكي كجرائم الحرب

حتى لو حُرمت روسيا من تحقيق نصر سهل، يمكن لبوتين أن يواصل قصف أوكرانيا لعدة أشهر.

الأطفال البدلاء المولودون في أوكرانيا ينتظرون الحرب في الطابق السفلي.

المجموعات الشعبية تساعد في إنقاذ الناجين من الهولوكوست في أوكرانيا.

وزير: تطهير الذخائر الحية المنتشرة الآن في جميع أنحاء أوكرانيا سوف يستغرق سنوات ومساعدة خارجية.

تحديثات الغزو

محاصرة 40 ألف قال ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ستة جنرالات روس وعشرات من كبار الضباط الآخرين قتلوا منذ بدء الغزو الروسي.

إتفاق وشيك

قال وزير خارجية تركيا إن أوكرانيا وروسيا على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن «القضايا الأساسية» وأن المفاوضات جارية.

مظاهرات داعمة

تظاهر العشرات خارج مقر الأمم المتحدة في بيروت للتعبير عن دعمهم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا. وهم يؤكدون أن موسكو تحركت فقط لحماية الأشخاص الناطقين بالروسية الذين يتعرضون للهجوم منذ ثماني سنوات.

وصول باتريوت

قال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد إن أولى وحدات الناتو متعددة الجنسيات المزودة بأنظمة دفاع جوي باتريوت تتحرك إلى بلاده.

وقال يوم الأحد إن الانتقالات ستستمر في الأيام المقبلة.

كييف، أوكرانيا

تقول السلطات في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة إن ما يقرب من 40 ألف شخص قد فروا خلال الأسبوع الماضي. هذا ما يقرب من 10 % من سكانها البالغ عددهم 430.000 نسمة.

مقتل 5 أشخاص

قالت السلطات في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا، إن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا في القصف الروسي الأخير.

وفي مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المحاصرة قالت إن الجيش الروسي قصف مدرسة للفنون لجأ إليها حوالي 400 شخص.

تعليق أحزاب

أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعليق أنشطة 11 حزبًا سياسيًا لها صلات بروسيا.

وقال إن حصار ماريوبول سيدخل التاريخ بسبب ما وصفه بجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الروسي.