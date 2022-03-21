تطوّرات ميدانية في كييف.. مقتل شخص في قصف مركز تجاري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 21 - مارس - 2022 12:49 صباحًا

تتسارع الأحداث في ميدان الحرب الاوكرانية من مختلف الجهات، شمالا وجنوبا وفي الطريق الى العاصمة.

فمدينة ماريوبول محاصرة بشكل كامل، وتشهد أزمة انسانية عنيفة وفق ما قالت السلطات الأوكرانية، اذ قال الرئيس زيلينسكي ان المدينة تشهد ارهابا سيتذكره العالم لقرون قادمة.

المشهد نفسه وصفه القنصل اليوناني الذي وصل الى مطار أثينا عائدا من ماريوبول، حيث تحدث عن الوضع المأسوي في المدينة قائلا: “انضمت ماريوبول الى الأماكن التاريخية التي دمرتها الحروب بشكل كامل. آمل ألا يرى أحد ما رأيت”.

على وقع الوضع المأسوي في ماريوبول، تشهد العاصمة كييف مستجدات ميدانية سريعة، اذ أفاد إعلام أوكراني بأن مركزًا تجاريا في كييف قد تدمر بشكل كامل،بعد استهدافه بصاروخ باليستي قبل قليل، كما تحدث عن سماع دوي انفجارات في المدينة.

رئيس بلدية كييف “فيتالي كليتشكو”، من جهته، أفاد بأن شخصًا على الأقل قد قتل في القصف الذي استهدف مركزا تجاريا في حي بادول، مشيرا الى سقوط قذائف قرب مناطق سكنية.

في سياق متصل، لفتت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني الى إجلاء 7295 شخصا من المدن الأوكرانية خلال 24 ساعة.

وأفادت قناة العربية بأن الوضع الأمني في لفيف آمن نسبيا مقارنة بباقي المدن الأوكرانية، مشيرةً الى ان المدينة تستقبل النازحين من مختلف المدن الأوكرانية خصوصا من كييف.