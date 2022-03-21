«ألقوا أسلحتكم».. روسيا تطالب أوكرانيا بتسليم ماريوبول خلال ساعات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: طالبت روسيا الأحد القوات الأوكرانية بإلقاء السلاح في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية. وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام، فإن موسكو طالبن كييف بذلك لأن المدينة تشهد “كارثة إنسانية مروعة”. ونقلت عن الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع في إفادة وزعتها وزارة الدفاع قوله: “ألقوا أسلحتكم .. كل من يلقون أسلحتهم نضمن لهم ممرا آمنا إلى خارج ماريوبول”. وأوضح أن الممرات الإنسانية من ماريوبول سوف تُفتح الساعة 1000 بتوقيت موسكو (0700 بتوقيت جرينتش) في 21 مارس. كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن أوكرانيا أمامها حتى الساعات الأولى من صباح 21 مارس للرد على طلب تسليم المدينة.

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