انت الان تتابع خبر رحمة رياض تفوز بجائزة دولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشملت قائمة نجوم الوطن العربي المكرمين في حفل موريكس دور العديد من الأسماء من بينهم: العراقية رحمة رياض، وتيم حسن، ويعقوب الفرحان، فايز السعيد، ريد وان وغيرهم.

وتألقت على السجادة الحمراء لحفل موريكس دور بدبي عدد من النجمات أبرزهن: نادين نسيب نجيم، أحلام، الإعلامية بوسي شلبي، أسما لمنور، بلقيس، ماجي بوغصن، وغيرهن.



وأقيم حفل جوائز موريكس دور 2021 خلال سبتمبر الماضي، وتصدرت أخباره مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وحصد الجوائز عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي.

وفيما يلي أبرز جوائز موريكس دور لعام 2022

أفضل ألبوم غنائي ونجمة العام الخليجية

أحلام

أفضل فيلم خليجي

عبد العزيز الشلاحي

أفضل مخرجة

نهلة الفهد

جائزة تكريمية لممثل عربي متميز

محمود نصر

أغنية العام العربية

البنت القوية- وائل كفوري



نجمة عربية متميزة من المغربأسما لمنور

ممثلة العام

نادين نسيب نجيم عن صالون زهرة

مجمل مسيرة نجم خليجي

فايز السعيد

ممثل العام الخليجي

يعقوب الفرحان عن رشاش

ممثل العام العربي

تيم حسن عن "الهيبة – جبل"

أفضل مسلسل عربي

الهيبة جبل

الأغنية الخليجية للعام

رحمة رياض – الكوكب

مسلسل العام الخليجي

كف ودفوف

ممثلة العام الخليجية

هدى حسين

أفضل مغني

حسين الجسمي

نجمة الغناء الخليجية

بلقيس