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شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. إدارة بايدن: جيش ميانمار ارتكب إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينجا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا أن جيش ميانمار ، ارتكب إبادة جماعية ضد الروهينجا
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلصت بشكل رسمي إلى أن العنف الذي ارتكبه جيش ميانمار ضد أقلية الروهينجا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
يأتي هذا عقب سنوات من ارتكاب العديد من المجازر بحق مسلمي الروهينجا على الجيش الميانماري، وسط صمت دولي.
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