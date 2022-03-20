شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: أوكرانيا أمامها ساعات للرد على تسليم «ماريوبول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت روسيا اليوم الأحد القوات الأوكرانية لإلقاء السلاح في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية، حيث تقول موسكو إنها تشهد "كارثة إنسانية مروعة".

وقال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع في إفادة وزعتها وزارة الدفاع "ألقوا أسلحتكم".

وأضاف ميزينتسيف "كارثة إنسانية مروعة تحدث... كل من يلقون أسلحتهم نضمن لهم ممرا آمنا إلى خارج ماريوبول".

وتابع المسؤول الدفاعي الروسي أن الممرات الإنسانية من ماريوبول سوف تُفتح الساعة 1000 بتوقيت موسكو (0700 بتوقيت جرينتش) في 21 مارس آذار.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن أوكرانيا أمامها حتى الساعات الأولى من صباح 21 مارس للرد على طلب تسليم ماريوبول.