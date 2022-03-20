شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر جزيرة ليت في الفلبين اليوم الأحد. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 10.89 درجة شمالا وخط طول 124.78 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

كان زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب جزيرة سومطرة اقصي غرب اندونيسيا في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم. وكان زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر ضرب الفلبين وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا في وسط البلاد في أكتوبر 2013، وهو آخر زلزال قوي يضرب البلاد. وفي يوليو 1990، قتل أكثر من 2400 شخص في جزيرة لوزون بشمال البلاد جراء زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، وهو أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد.