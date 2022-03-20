التحقيق مع شرطي أمريكي "جثا" على رقبة فتاة في ولاية ويسكونسن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

قالت شرطة مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن الأمريكية في بيان، إن شرطيا يخضع للتحقيق بعد اتهامه بأنه جثا بركبته على رقبة فتاة (12 عامًا) لإخضاعها بعد مشاجرة مدرسية.



وأثارت الواقعة، التي حدثت في الرابع من آذار/مارس في مدرسة لينكولن الإعدادية، اهتمامًا عامًا مرة أخرى بعد أن نشرت المنطقة التعليمية في المدينة مقطعًا مصورًا لها يوم الجمعة الماضي.

وكانت إدارة المنطقة قد استعانت بشون غوتشو، حارس أمن بدوام جزئي عندما يكون خارج الخدمة في قوة شرطة المدينة.