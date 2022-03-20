شكرا لقرائتكم خبر صاروخ أسرع من الصوت يدمر مستودعا أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت روسيا «إنها استخدمت صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت لأول مرة منذ بداية اجتياحها لأوكرانيا، في الوقت الذي أفادت فيه كييف بسقوط المزيد من الضحايا في الهجمات الروسية على البلاد، وأعلنت عن استخدام طراز جديد من الصواريخ، وهو ما يمثل تصعيدا جديدا في حربها على جارتها». وقالت موسكو «إن الصاروخ كينجال (الخنجر)- جو/ارض- ضرب ودمر مستودع ذخيرة تحت الأرض في جنوب غربي أوكرانيا». وتابعت الوزارة «إن الهجوم الذي وقع في منطقة ايفانو-فرانكيفسك يمثل أيضا أول استخدام للصاروخ في قتال. وحتى الآن، تم استخدام صواريخ كينجال تحديدا في المناورات- كان آخرها قبل أيام قليلة من بدء الغزو في 24 فبراير الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر صاروخ أسرع من الصوت يدمر مستودعا أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.