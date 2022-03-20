حظر عمل الأحزاب الموالية لروسيا

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وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا القرار عبر رسالة فيديو، فيما نقلت صحيفة «أوكراينسكا برافدا» عن زيلينسكي قوله «إن أنشطة هؤلاء السياسيين التي تهدف إلى الانقسام أو التواطؤ لن تنجح، لكنها ستتلقى ردا قاسيا».
يشار إلى أن الأحزاب الـ11 التي فرض عليها الحظر تعتبر إما متشككة في أوروبا أو مناهضة لليبرالية أو موالية لروسيا. وقال زيلينسكي «إن وزارة العدل الأوكرانية تلقت أوامر بتنفيذ قرار مجلس الأمن».
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