ألمانيا تحمي لاجئات أوكرانيات من المحتالين

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وقالت فيزر لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس «كل شخص يحاول استغلال حاجة اللاجئين، يجب أن يعرف إننا سنرد على مثل هذه الأفعال بكل صرامة طبقا للقانون».
وشددت الوزيرة الألمانية على أنه يجب ألا يتم استغلال معاناة اللاجئين، وقالت «مثل هذه الاعتداءات تعد دنيئة للغاية».
وأضافت فيزر «إنه لهذا السبب سيكون هناك وجود شرطي هائل في محطات القطارات بزي رسمي وبملابس مدنية، وقالت «يتم توعية الجميع للإبلاغ عن أي خطر على الفور». وتحذر الشرطة الاتحادية بألمانيا منذ فترة طويلة من عروض احتيالية موجهة للاجئات أوكرانيات يصلن إلى محطة برلين الرئيسة للقطارات.
يشار إلى أنه تم تسجيل حالات بصفة متكررة في ألمانيا خلال الأسبوعيين الماضيين قدم فيها رجال عروضا مشبوهة بالإقامة والمبيت لنساء أوكرانيات وصلن إلى برلين.
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