التحالف يدمر زورقا للحوثيين ويحبط اعتداءاتهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دمر التحالف العربي لدعم الشرعية زورقا حوثيا مفخخا في الحديدة، وأحبط اعتداء وشيكا يستهدف حرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر.

وأعلن التحالف عن تدمير مجموعة من الزوارق المفخخة التي شكلت تهديدا لحرية الملاحة العالمية، وشدد «على أن جهود التحالف التي يقوم بها أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية».

وكشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي بأن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صعدت من هجماتها العدائية العابرة للحدود باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأوضح أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق لاستهداف مدينة جيزان، كما دمرت وأسقطت (9) طائرات مسيرة (مفخخة) أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب.

وأضاف المالكي أن الهجمات العدائية للميليشيات الحوثية الإرهابية تتعمد استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وباستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، كما تشير التحقيقات الأولية استخدام المليشيات لصواريخ كروز (إيرانية) استهدفت محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق ومحطة التوزيع التابعة لشركة أرامكو بجازان، وشملت المواقع المستهدفة كذلك محطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب ومحطة الغاز التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بخميس مشيط، ومعمل الغاز المسال التابع لشركة أرامكو السعودية بينبع، وقد تسببت هذه الهجمات العدائية ببعض الأضرار المادية بالمنشآت ومركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الاستهداف وتناثر شظايا الاعتراض، ولا يوجد خسائر في الأرواح.

وبين أن الهجمات البربرية تمثل تصعيدا خطيرا، كما أنها تعبر عن موقف الميليشيات الحوثية الإرهابية من الدعوة المقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة مشاورات يمنية - يمنية بين جميع الأطراف اليمنية، وتؤكد نهج المليشيات الرافض لكافة الجهود والمبادرات الدولية ومنها المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.

على صعيد متصل، عبرت عدد من دول العالم عن رفضها واستنكارها للاعتداء الحوثي الغاشم على دول الجوار، ووصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف الاعتداء بـ(الانتهاك الصارخ للأعراف والقوانين الدولية)، وأدان بأشد العبارات إطلاق صواريخ وإرسال طائرات مسيرة باتجاه المملكة، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية في منطقة جازان وخميس مشيط والطائف وينبع و ظهران الجنوب.

وأشاد بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة للدفاعات الجوية السعودية، مؤكدا معاليه تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة العربية السعودية.

وشدد البرلمان العربي على أن استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في هجماتها العدائية تجاه المملكة؛ يؤكد رفضها لأي محاولات تضع اليمن على طريق الاستقرار السياسي، داعيا المجتمع الدولي مجددا للتحرك الفوري لوقف إمدادات ميليشيات الحوثي بالسلاح والضغط عليها للقبول بيد السلام الممدودة إليها.

وأكدت مصر والإمارات والبحرين والأردن تضامنها مع السعودية في الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها، فيما طالب مفتي مصر الدكتور شوقي علام، باستمرار التكاتف العربي لمواجهة هذه الهجمات الإرهابية والقضاء على المخططات والمؤامرات الدنيئة لنشر الدمار والخراب.

حصيلة ما دمره التحالف خلال 24 ساعة:

9 طائرات مسيرة مفخخة.

1 صاروخ باليستي.

1 زورق مفخخ.