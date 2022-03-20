61 طن أغذية سعودية للمحتاجين في أبين وعدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 61 طنا و739 كجم من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديرية أحور بمحافظة أبين، استفاد منها 3,462 فردا. وسلم المركز أمس، مساعدات إيوائية شملت 11 خيمة و11 حقيبة إيوائية للنازحين في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 66 فردا، في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني.



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