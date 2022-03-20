شكرا لقرائتكم خبر فلسطين ترد دعوى أمريكية بـ900 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أمس رد دعوى قضائية بقيمة 900 مليون دولار ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة.

وأفادت الوزارة في بيان، بـ»تحقيق نصر جديد في ملف القضايا المرفوعة ضد منظمة التحرير والسلطة الوطنية في المحاكم الأمريكية، بانتزاع قرار في قضية (Sokolow)».

وأوضحت أن محاميي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية «حققوا إنجازا قانونيا آخر بعد قرار محكمة نيويورك (مقاطعة نيويورك الجنوبية) برد دعوى شاتسكي المرفوعة ضد فلسطين منذ عام 2002 باتهامات تتعلق بدعم الإرهاب بقيمة 900 مليون دولار أمريكي».

وحسب البيان «وجدت المحكمة أن قرار الكونجرس الأخير، بإخضاع منظمة التحرير والسلطة الوطنية لاختصاص القانون الأمريكي، بأنه قرار غير دستوري في سابقة قانونية».