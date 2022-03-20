فلسطين ترد دعوى أمريكية بـ900 مليون دولار

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وأفادت الوزارة في بيان، بـ»تحقيق نصر جديد في ملف القضايا المرفوعة ضد منظمة التحرير والسلطة الوطنية في المحاكم الأمريكية، بانتزاع قرار في قضية (Sokolow)».
وأوضحت أن محاميي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية «حققوا إنجازا قانونيا آخر بعد قرار محكمة نيويورك (مقاطعة نيويورك الجنوبية) برد دعوى شاتسكي المرفوعة ضد فلسطين منذ عام 2002 باتهامات تتعلق بدعم الإرهاب بقيمة 900 مليون دولار أمريكي».
وحسب البيان «وجدت المحكمة أن قرار الكونجرس الأخير، بإخضاع منظمة التحرير والسلطة الوطنية لاختصاص القانون الأمريكي، بأنه قرار غير دستوري في سابقة قانونية».
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