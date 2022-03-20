بينيت: الحرس الثوري أكبر منظمة إرهابية بالعالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إمكانية قيام الولايات المتحدة برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، من أجل تمهيد الطريق للتوصل لاتفاق نووي، بأنه «ثمن أغلى مما يمكن تحمله». وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس «إننا قلقون جدا إزاء نية الولايات المتحدة الاستجابة للمطلب الإيراني الوقح بإخراج الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية»، وشدد على أن الحرس الثوري هو عبارة عن أكبر المنظمات الإرهابية حول العالم. وعلى عكس داعش، أو غيرها من المنظمات الإرهابية، تقف وراءه دولة، وهي إيران».



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