شكرا لقرائتكم خبر إطلاق نار على ثكنة أمنية تونسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مصادر أمنية وتقارير إعلامية تعرض ثكنة للحرس الوطني بمدينة القيروان وسط تونس لإطلاق نار فجر أمس لم يسفر عن ضحايا. وأفادت عناصر أمنية من نقابة قوات الأمن الداخلي في القيروان بتعرض الثكنة لـ»عملية إرهابية» فاشلة. وأضافت «في تدوينة على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «تم التصدي لها بكل حرفية ولا خسائر تذكر».

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