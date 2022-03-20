شكرا لقرائتكم خبر الدبيبة يشكل لجنة وطنية ليبية للدستور والانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة أمس تعليماته بتشكيل لجنة وطنية موسعة مختصة بإدارة حوار وطني حول مشروع القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقال في كلمة ألقاها خلال الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء لسنة 2022، «إن اللجنة تضم شخصيات مستقلة اجتماعية وسياسية من مختلف مناطق ليبيا، وتتولى قيادة حوار وطني حول مشروع قانون الانتخابات، والقاعدة الدستورية، وجمع الملاحظات على القاعدة قبل إحالتها لمن يقررها ويعتمدها».

وأضاف «ما عاد ممكنا أن نرهن ليبيا لصفقة يعقدها أصحاب مصالح مباشرة في السلطة تحت مسمى التوافق، دون وجود ضغط شعبي يراقب ويحاسب، فالتوافق اليوم هو إرادة الليبيين في تجديد الشرعية وترسيخ الديمقراطية من خلال الانتخابات التي أصبحت استحقاقا وطنيا لابد من إنجازه، ولقد انتهت مسألة التمديد بعدما صدح الشعب برفضه».

وتقدم الدبيبة بالشكر للجنة الوزارية المشكلة لإعداد المسودة المبدئية لقانون الانتخابات وفريقها القانوني والفني، مشيرا إلى اطلاعه على نتائج أعمالها في الفترة الأخيرة، دون أن يفصح عنها.

وأفصح الدبيبة عن اتصالات أجراها خلال الأيام الماضية مع أطراف دولية مختلفة، لم يسمها، إلا أنه أكد إجماعها على أن الانتخابات هي الحل في ليبيا ولا يمكن تجاوزه، وختم قائلا «أيها الشعب، استمروا في رفع الصوت، فالهدف أوشك على أن يتحقق».

يأتي كل ذلك بعد الفشل في إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الماضي بسبب عدم التوافق حول قوانينها المنظمة، فيما يستمر الدبيبة في رفض تسليم مهامه لحكومة جديدة مكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.