شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تجتمع الأربعاء لمناقشة المخططات الاستراتيجية وإزالة المعوقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اجتماعا يوم الأربعاء المقبل، بشأن عرض المخططات الإستراتيجية ومطابقتها بالمخططات التفصيلية في بعض المحافظات وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

ويتناول اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عرض المخططات الإستراتيجية ومطابقتها بالمخططات التفصيلية في بعض المحافظات وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحديد المسئوليات لاعتماد تلك المخططات وإزالة المعوقات وفض التشابك بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لتحقيق المستهدف منها.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية العمران المخطط والنسق الحضاري، وما له من أثار إيجابية على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية للدولة المصرية.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلى الوزارات والجهات المعنية في الحكومة والمحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.