روسيا: قواتنا تحرز تقدمًا في شرق أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم الأحد، إن الجيش الروسي تقدم 12 كيلومترا أخرى في شرق أوكرانيا ووصل إلى حدود مستوطنة نيكولسكه القريبة من مدينة ماريوبول، وفقا لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء.

ولم يرد تأكيد بذلك من الجانب الأوكراني. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في منشور على فيسبوك إن روسيا تقوم بحشد قوات في منطقتني لوجانسك ودونيتسك.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 21شباط/فبراير الماضي اعتراف بلاده باستقلال إقليمي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليين في شرق أوكرانيا كجمهوريتين مستقلتين.

يشار إلى أن الإقليمين كان يتمتعان بدعم روسيا منذ عام 2014.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروسي دمر حتى الآن 214 طائرة مسيرة و1438 دبابة وعربة مدرعة، و150 بطارية صواريخ، و584 سلاح مدفعية، و1279 مركبة للجيش الأوكراني منذ بداية الغزو.

ولا يمكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.