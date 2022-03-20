"الإنتاج الحربي" تطلق فيلم "دليل الرحلة" احتفالًا بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي فيلما بعنوان "دليل الرحلة" تم عرضه خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بالوزارة والشركات والوحدات التابعة.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن الفيلم يبرز دور سيدات الإنتاج الحربي المهم في القطاع وعلى رأسهن الأمهات المثاليات من خلال التركيز على قصة كفاح المكرمة هذا العام كالأم المثالية الأولى على مستوى الإنتاج الحربي وهي سعاد صادق محمود هيبة – فني أول بشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) والتي عكفت على تربية أبنائها الثلاثة وفي نفس الوقت تميزت بالانضباط التام والتفاني في العمل، مشيرا إلى أن هناك لجنة يتم تشكيلها كل عام لاختيار الأمهات المثاليات بمنتهى العناية ووفقاً لعدة معايير والتي تنطوي على تحقق معانِ سامية في الأمهات المختارات على مستوى الإنتاج الحربي مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة والأداء الوظيفي المتميز وذلك لضمان اختيار الأمهات المثاليات الجديرات بالتكريم بنزاهة وشفافية.

وأشار إلى أن فيلم "دليل الرحلة" يأتي تكريماً لدورهن فى الإنتاج الحربي وفي نفس الوقت دورهن في تقديم جيل يرتقي ببلده ويدفعها للأمام كما يأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة على ترسيخ مفهوم تمكين المرأة في شركاتها ووحداتها المختلفة.