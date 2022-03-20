صحيفة إسرائيلية: سياسة تل أبيب بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا لن تتغير

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب ا)

قالت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى إن سياسة تل أبيب بشأن غزو روسيا لأوكرانيا لن تتغير ،عقب خطاب لرئيس الأخيرة فولوديمير زيلينسكي لأعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مساء اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المصادر التي لم تسميها، قولها إن إسرائيل سوف تواصل جهودها الدبلوماسية للتوسط بين أوكرانيا وروسيا لأن القيام بذلك يخدم مصالح إسرائيل بصرف النظر عن النتائج.

وتابعت المصادر أن خطاب زيلينسكي كان يهدف "لانحراف السفينة الإسرائيلية" في اتجاه كييف، ولكنه فشل في تحقيق ذلك .

كان زيلينسكي قد شبه روسيا بألمانيا النازية، وذلك في رسالة فيديو لللكنيست، متهما الكرملين بالدفع بخطة للقضاء على أوكرانيا.

وقال إن هذا يعني أن أوكرانيا في وضع محفوف بالمخاطر مماثل للدولة اليهودية في الشرق الأوسط.

يشار إلى رئيس الوزراءالإٍسرائيلي نفتالي بينيت قد اجرى في الثاني من الشهر الجاري محادثات مع بوتين وزيلينسكي حول الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولم تعلق إسرائيل حتى الآن على تقارير إعلامية أفادت بأن زيلينسكي، ناشد الحكومة الإسرائيلية تنظيم مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسرائيل.