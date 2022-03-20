التحالف: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ باتجاه مدينة جدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تم اعتراض وتدمير هدف جوي معاد كان باتجاهه إلى مدينة جدة. في ذات السياق، نشرت قيادة التحالف لقطات فيديو توثق عملية اعتراض وتدمير 4 طائرات مسّيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة فجر الأحد لاستهداف الأعيان المدنية و المنشآت الاقتصادية.



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