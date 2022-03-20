التحالف ينشر إحصائية جديدة لانتهاكات الحوثيين

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن إحصائية محدثة لإجمالي انتهاكات الميليشيات الحوثية حتى تاريخ اليوم الأحد 17/ 8/ 1443 هـ الموافق 2022/3/20. وفيما يلي أرقام الإحصائية الجديدة: الصواريخ البالستية: 459 الطائرات المسيرة: 911 الزوارق المفخخة: 106 الألغام البحرية: 272 المقذوفات العشوائية: 100830



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