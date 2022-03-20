أوكرانيا: بوتن سيستقدم مقاتلين ليبيين بمساعدة “حفتر”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 10 دقائق

كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأحد، أن القائد العسكري الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، المدعوم من روسيا، تعهد خلال زيارته لموسكو بإرسال متطوعين ليبيين إلى أوكرانيا للقتال لصالح روسيا.

ورجّحت الوزارة أن تنظم شركة “فاغنر” الروسية عملية نقل المتطوعين الليبيين عبر طائرات لسلاح الجو الروسي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان الكرملين أنه سيفتح الباب للسوريين للقتال إلى جانب الجيش الروسي الذي بدأ في 24 شباط غزو أوكرانيا.

وتتزامن هذه التقارير مع مقاومة شديدة يبديها الجيش الأوكراني ضد القوات الروسية.

وقال تقرير لـ”سي أن أن” إن عددا كبيرا من المتطوعين للقتال لصالح موسكو يأتون من الشرق الأوسط ودول أفريقيا، حيث استثمرت روسيا في دعم الحكومات والجهات العسكرية هناك، التي أصبح مطلوبا منها الآن “سداد الدين”.

وفي النزاع الليبي، كشفت معلومات صحافية سابقا أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتن يدعم حفتر وقواته في ليبيا،حيث نشرت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية في وقت سابق، تقريرا حمل عنوان ”داخل مسرحية بوتين الليبية“ قالت فيه إنه في أعقاب التدخل العسكري الروسي في سوريا، يبدو أن الكرملين يعمل في ليبيا على توطيد سلطة رجل قوي إقليمي مؤيد لروسيا، وإقامة ”هلال النفوذ الروسي“ في الشرق الأوسط.

وعلى غرار الرئيس السوري بشار الأسد الذي طالما ناشد الحكومات الأجنبية بالإشارة إلى المتمردين السوريين على أنهم إرهابيون، فإن حفتر غالبًا ما يضع نفسه كحصن ضد التطرف العنيف في ليبيا، حيث لا يزال تنظيم داعش نشطًا، وقد شكل الإسلاميون ميليشيات قوية ودخلوا السياسة العامة.

ورأت المجلة أن روسيا استثمرت في حفتر، فقد استُقبل في موسكو، ورتبت له اجتماعات مع كبار الوزراء ومسؤولي الأمن، بمن فيهم وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو ووزير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف.

ووصف حفتر بأنه ”شخصية سياسية وعسكرية رائدة“، كما قال الجنرال جينادي جاتيلوف، نائب وزير الخارجية مؤخرًا.