الرئيس الأوكراني لأعضاء الكنيست: أين الضغوط الاسرائيلية على روسيا؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - مارس - 2022 8:23 مساءً

منذ بداية الغزو الروسي لأراضيها، اتخذت اوكرانيا موقفا من اسرائيل وسط اتهامات صدرت من جهتها أن رئيس الوزراء الاسرائيلي حثّ الرئيس الاوكراني على تنفيذ مطالب بوتن والاستسلام، ونكرت اسرائيل بدورها هذه الاتهامات.

في هذا السياق، تساءل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الأحد، عن سبب عدم فرض إسرائيل عقوبات على روسيا.

وتوجّه الرئيس الأوكراني عبر منصة “زووم” إلى أعضاء الكنيست في الوقت الذي تظاهر فيه المئات من الإسرائيليين والأوكرانيين في مدينة تل أبيب احتجاجا على العملية الروسية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 112 من أصل 120 عضوا بالكنيست شاركوا بالاستماع للكلمة قبل ترحيب من رئيس الكنيست ميكي ليفي.

واشار زيلنسكي الى ان “الغزو الروسي لأوكرانيا هو ليس عملية عسكرية وإنما حرب شاملة”، مضيفا: “هذه حرب شاملة وغير عادلة تهدف لتدمير وطننا ومدننا وثقافتنا وأطفالنا، والروس يستخدمون تعبير الحزب النازي ويريدون تدمير كل شيء”.

وتساءل “لماذا لم تفرض إسرائيل عقوبات ولم توجه الضغوط إلى روسيا”.

وكان رئيس الكنيست رحب بالرئيس الأوكراني، قائلا “بصفتي رئيس لكنيست دولة إسرائيل، أود أن أعبر عن تعاطفنا مع آلام الشعب الأوكراني ونرسل تعازينا لعائلات الضحايا والجرحى الأوكرانيين في الحرب”.

ووصف العملية الروسية بأنها “انتهاك فاضح للقانون الدولي ويجب القيام بكل ما هو ممكن بسرعة لتحقيق وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب”.

وفي وقت سابق الأحد، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على قانون بتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا للمرة الثانية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بيان إن التمديد سوف يبدأ من الساعة 05:30 يوم 26 آذار الجاري ولمدة 30 يوما، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وكان البرلمان الأوكراني فد وافق في الخامس عشر من شهر آذار الجاري على مرسوم رئاسي يمدد الأحكام العرفية.