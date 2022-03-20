القدس.. إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - مارس - 2022 7:49 مساءً

أعلنت وسائل اعلام اسرائيلية إصابة شرطي إسرائيلي واحد على الأقل، الأحد، بجروح طفيفة، إثر تعرضه لعملية طعن وسط القدس.

وأفادت قناة “كان” الرسمية بأن شرطياً أصيب بجروح طفيفة إثر تعرضه للطعن في حي “رأس العامود”، في حين لاذ منفذ عملية الطعن بالفرار.

كذلك، نقلت القناة عن الشرطة قولها إنها تُجري عمليات بحث لتحديد مكان المشتبه به، الذي فرّ من مكان وقوع الحادثة.

صحيفة “جيروزاليم بوست” بدورها، نقلت عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن ضابطين وشخصاً ثالثاً أصيبوا في عملية الطعن بمدينة القدس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة دخلت إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث بعد “تلقيها بلاغاً عن إشعال النار في سيارة”،ذاكرةً ن “اشتباكات اندلعت” بين سكان الحي ذي الأغلبية العربية والشرطة على الفور، وأصيب اثنان من السكان بجروح نتيجة لذلك.

جاء هذا بينما كانت الشرطة الإسرائيلية قد أطلقت النار أمس السبت على فلسطيني في مدينة القدس الشرقية، متهمةً إياه بتنفيذ عملية طعن.

وقالت الشرطة إن المشتبه به “وصل إلى شارع الخليل في القدس وطعن أحد المارة بسكين. ورد ضباط الشرطة الذين كانوا في الموقع بإطلاق النار على المشتبه به وتحييده”.