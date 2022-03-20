الجزائر.. مقتل 3 عسكريين في اشتباكات مع “مجموعة إرهابية”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن 3 عسكريين قتلوا الأحد في اشتباكات مع مجموعة إرهابية على الحدود مع مالي.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وعلى إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، استشهد اليوم الأحد 03 عسكريين”.

وتوجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعازيه إلى لعائلات الجنود الضحايا، وقال عبر حسابه على موقع “تويتر”: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون، تعازي القلبية لأسر شهداء الواجب الوطني، وعائلة الجيش الوطني الشعبي”.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت منذ شهرين عن “مقتل جنديين من الجيش في مواجهة مسلحة مع جماعة إرهابية جنوبي البلاد على الحدود مع دولة مالي”وتمكن الجيش الجزائري من “تصفية إرهابيين اثنين واسترجاع أسلحة، بينما لم تكشف عن طبيعة الجماعة الإرهابية”.

وأفادت الوزارة، حينذاك، أن هذه أول عملية إرهابية تقع على الحدود الجزائرية مع دولة مالي التي يعيش شمالها تمركزا للجماعات الإرهابية المنضوية تحت لوائي التنظيمين الإرهابيين “القاعدة” و”داعش”.

وكشف البيان أن الأمر يتعلق بالعسكريين ويتعلق الأمر بكل من: “الملازم العامل سيدهم مرباح الدين والعريف المتعاقد بن عليوة نسيم.ونبهت “الدفاع الجزائرية” إلى أن العملية “أسفرت على القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع رشاش ثقيل واحد عيار (12.7 ملم)، ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وسيارة رباعية الدفع وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات”.