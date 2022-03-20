شكرا لقرائتكم خبر عن «صواريخ .. مسيرات.. وزوارق مفخخة» بالأرقام.. التحالف يكشف انتهاكات الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية أن انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية حتى تاريخ اليوم، الأحد ١٤٤٣/٨/١٧هـ، الموافق 2022/3/20م، شملت 459 من الصواريخ البالستية.

كما قامت المليشيا بشن هجوم بـ 911 من الطائرات المسيرة، موضحا أن الزوارق المفخخة وصل عددها 106 زورقا.

فيما بلغت عدد الألغام البحرية 272 لغما، إضافة إلى 100830 من المقذوفات العشوائية.