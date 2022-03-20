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ألمانيا : كل بلد في أوروبا عليه أن يؤوي لاجئين أوكرانيين

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الدمام - شريف احمد - دعت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك إلى إبداء التضامن في أوروبا نظرا للعدد الكبير من اللاجئين القادمين من أوكرانيا.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في هانوفر اليوم الأحد:" هناك الكثير والكثير من الناس القادمين، وسيتعين علينا القيام بالتوزيع (للاجئين) من على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".

وأعلنت بيربوك أنها ستؤكد على هذا النداء خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سينعقد في بروكسل غدا الاثنين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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