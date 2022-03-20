قتيل و24 جريحاً بإطلاق نار في ولاية أمريكية

وقالت شرطة الولاية في بيان لها إن شخصا واحدا رهن الاحتجاز، فيما تبحث عن أشخاص آخرين أطلقوا النار على حشد.

وقال بيل سادلر، المتحدث باسم شرطة أركنسو، إن "الشرطة توجهت في حدود الساعة 7:25 مساء إلى مدينة دوماس التي يقطنها نحو أربعة آلاف شخص وتقع على مسافة 90 ميلا (144 كيلومترا) جنوب ليتل روك بعد تلقيها بلاغ عن إطلاق خارج شركة يجري فيها عرض للسيارات".



ونقل ستة أطفال إلى مستشفى أركنسو للأطفال في ليتل روك، وخرج معظمهم بعد تلقي العلاج.