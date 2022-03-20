إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن في القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن عنصرين من الشرطة الإسرائيلية أصيبا بجراح مختلفة جراء عملية طعن نفذها فلسطيني في منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة.



وحسب ما ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية، فإن ”شرطيين أصيبا بجروح متوسطة، حيث قام موظفو نجمة داوود الحمراء بإخلائهما إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس“.

وأشارت إلى أن منفذ عملية الطعن في البلدة القديمة نجح بالفرار من مكان الحادث، بينما تعمل الشرطة الإسرائيلية على البحث عنه.

ونقلت الصحيفة عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف قوله، إن ”الشرطة ستواصل العمل بحزم للتصدي لعمليات الطعن في إسرائيل“.

وقالت مصادر فلسطينية، إن عشرات عناصر الشرطة الإسرائيلية انتشروا في البلدة القديمة ومنطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة عقب تنفيذ العملية، وأغلقوا محال تجارية.

وهذه هي العملية الثانية من نوعها خلال يومين، حيث أصيب مستوطن إسرائيلي، يوم أمس السبت، وذلك في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، قبل أن تقتله الشرطة الإسرائيلية.