المغرب يعيد سفيرته إلى إسبانيا بعد موقف مدريد الأخير من "الصحراء الغربية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

عادت سفيرة المغرب كريمة بنيعيش، إلى إسبانيا، بعد عام تقريبًا من استدعائها إلى الرباط للتشاور، إثر موقف مدريد الأخير المؤيد للرباط بشأن ”الصحراء الغربية“.



وأكدت بنيعيش ”نهاية الخلاف بين المملكة وإسبانيا، وبداية مرحلة وصفحة جديدة“، حسبما نقلت عنها الصحافة الإسبانية.

وعبرت السفيرة المغربية عن سعادتها بهذه الخطوة، قائله: “إنه لمن دواعي سروري العودة إلى العمل في مدريد، وتعزيز العلاقات بين إسبانيا والمغرب”.

وعلّقت على الخلافات التي طبعت العلاقة بين البلدين، طيلة الشهور الماضية ، مشيرًا إلى أن ”الأزمات تقع فقط بين أفراد الأسرة، وأنا سعيدة بالعودة للعمل في مدريد”.

كما بشرت كريمة بنيعيش، ببدء ”مرحلة وصفحة جديدة في العلاقات بين البلدين تمثل مرحلة مهمة“.

ولفت إلى أن ”المغرب يثمن هذا الموقف الجديد الذي تتشاركه أيضًا الولايات المتحدة“، وذلك في معرض جوابها عن سؤال بخصوص تأييد إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل للنزاع في الصحراء الغربية.