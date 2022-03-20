شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يرشح رانيا هاشم كمتحدثة في ورشة جامعة الدول حول القطاع الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإعلامية رانيا هاشم عضو المجلس، للمشاركة كمتحدث رئيسي وتقديم ورقة بحثية فى ورشة العمل التى تعقدها جامعة الدول العربية، الثلاثاء القادم، بعنوان: "مستقبل الإعلام الثقافي في ظل التحول الرقمي"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يشارك فيها الدول العربية، بتقديم تجاربها واقتراحاتها عن مستقبل الإعلام الثقافي، وكيف يمكن سد الثغرات الحالية للاستفادة من التحول الرقمي بصورة أفضل، تساعد فى الوصول لكل الفئات المستهدفة فى نفس الوقت وبالتالى تحقيق الهدف وايصال الرسالة.