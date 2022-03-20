شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: نعمل على تنفيذ مخرجات المنتدى البرلمانى للمساهمة فى نهضة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت أعمال المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، والذى عقد على مدار 4 أيام، بمشاركة 6 وزراء.

وجاء فى البيان الصادر عن حزب مستقبل وطن:" اجتمعنا بروؤى وأهداف طموحة وأجندات عمل كان فيها وطننا العزيز وشعبنا الأبى هو محركنا الرئيسى ووجهتنا الوحيدة، وتعاهدنا على السير معًا وتوحيد الجهود".

وتابع البيان الصحفى:" تناقشنا وتبادلنا الأطروحات مع الوزراء فى عدد من القضايا والملفات الحيوية وقدمنا صورة حضارية وعصرية للحياة الحزبية المصرية ورسمنا لوحة جديدة لطبيعة عمل الأحزاب والقوى السياسية فتحنا ملفات الإسكان وما يتعلق بها موضوعات حيوية تتعلق بحياة المواطنين وعلى رأسها (مخالفات البناء) استهدفنا (معركة الوعي) خلال جزء كبير من ورش العمل وأكدنا على ضرورية الاستمرار فى تعزيز معركة الوعى ضد مخاطر جماعات الكفر والظلام التى تستهدف تقويض جهود الدولة.

واستكمل البيان:" تحدثنا عن الجمهورية الجديدة؛ جمهورية العلم والحلم والسلام والأمن والحضارة والفنون والثقافة والإبداع والريادة والتنمية والقوة، والإنسانية والكرامة، وتحدثنا عن مستقبل بلادنا وحياة شعبنا الأبى الذى كان المحرك الرئيسى فى مشروع النهوض والتنمية والبناء.

ولفت البيان، إلى أن استعرضنا مستقبل الصناعة المصرية وخطة الدولة التصديرية وجهودها فى دعم صغار الصناع وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، وخططها الطموحة لتسهيل عملية الاستثمار وتحدثنا عن ملف الزراعة ومستقبل الرى الحديث وخطة الدولة التوسعية فى الزراعات الاستراتيجية، ومستقبل الأمن القومى الغذائى، وتطرقنا إلى موقف الاقتصاد وكل ما يتعلق به.

وفى الختام توجه الحزب بالشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل الوزراء المشاركين فى أعمال المنتدى (الزراعة - المالية- الإسكان- التخطيط- الصناعة- شؤون المجالس النيابية) وكل الشكر والتحية لكافة القوى والتكتلات والأحزاب السياسية المشاركة، وأن الحزب سيعمل على تنفيذ كافة مخرجات ومقترحات المنتدى للمساهمة فى نهضة الوطن.