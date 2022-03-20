شكرا لقرائتكم خبر عن هل يزور «بايدن» أوكرانيا ضمن دولته الأوروبية؟ .. البيت الأبيض يرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يخوض الرئيس الأمريكي جو بايدن، جولة أوروبية لحشد الدعم العالمي لأوكرانيا وتوحيد الموقف ضد روسيا التي تخوض حربًا على كييف.

وحول إمكانية زيارة “بايدن” لأوكرانيا ضمن جولته، قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي، لا يخطط للسفر إلى أوكرانيا كجزء من رحلته الأوروبية.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن رحلة الرئيس الأمريكي إلى أوروبا ستركز على مواصلة حشد الدعم العالمي لأوكرانيا.

من جانبه قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ اليوم إن الحلف يركّز “على عدم امتداد الصراع (مع روسيا) إلى خارج أوكرانيا”.

وشدد ستولتنبرغ على أن “هدف” حلف الناتو “هو منع الصراع مع روسيا”.

كما أكد أن الحلف سيزيد من دعمه لأوكرانيا “عسكرياً وإنسانياً واقتصادياً”.