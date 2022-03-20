شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: الحوثي يهدد أمن المنطقة ويرفض جميع أوجه السلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، حاولت استهداف منشآت مدنية ونفطية في المملكة. وأضاف أن العملية الإرهابية التي شنتها المليشيا جاءت كرفض لجميع أوجه السلام. وكان التحالف قد أعلن عن وقوع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لأرامكو بجدة. وأضاف أنه وقع حريق محدود بأحد الخزانات تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.

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