شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يدين الهجوم العدائي على محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دان معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجوم العدائي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لـ«أرامكو السعودية» في جدة، اليوم الأحد الموافق 20 مارس 2022.

وأكد معالي الأمين العام أن هذا الاعتداء والذي نتج عنه حريق محدود بأحد الخزانات دون إصابات أو خسائر بشرية، ولله الحمد، وما سبقه من أعمال عدائية ممنهجة تكرر ارتكابها بعرض استهداف أمن إمدادات الطاقة، لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدف أمن دول المجلس والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

مؤكدا دعم دول مجلس التعاون لكافة الإجراءات اللازمة و الرادعة التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية، لوقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.