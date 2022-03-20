بابليون: طموح الكاظمي انتهى ولم نرَ منه اي إيجابية

بغداد - ياسين صفوان - اعتبرت حركة بابليون، الأحد، أن ما وصفته طموح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انتهى، مؤكدة أنها ترَ منه اي إيجابية.

وقال القيادي في حركة بابليون النائب دريد جميل عقب استقباله وفداً من الإتحاد الأوروبي وفقاً لبيان، إن "طموح الكاظمي انتهى ولدينا الكثير من الملاحظات على أدائه كما كنا من الحذرين منه أساساً".

وأضاف "الآن بسبب هذ الطموح، سعى ويسعى رئيس الوزراء ومن باب فرِّق، تَسُد ان يزيد الشرخ في صفوف الاحزاب السياسية، ويبث النزاعات"، مشدداً بالقول "نحن كمكوّن مسيحي لم نرَ منه اي إيجابية ولم يكن أفضل ممن خلفه فقد كان سلوكه استمرارا لسلوك عادل عبد المهدي من حيث تهميشنا، وإهمال مطالب ابناء شعبنا".

وتابع "أننا كحركة بابليون لم نطلب منه لا تعيين ولا اي خدمة انما كلامنا بالعموم عن هموم وحقوق الناس"، مضيفاً أن "جل ما قدمه للمسيحيين بعض التمظهر الاعلامي والكلام بلا افعال".