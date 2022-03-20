إنقاذ امرأتين بإخماد حريق شمالي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، عن إنقاذ امرأتين بإخماد حريق داخل شقة شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إنه "تم إنقاذ امرأتين وإخماد حادث حريق اندلع بشقة سكنية في منطقة حي التجار بمنطقة الشعب".

وأضافت أن "مفارزنا في مركز الشعب بإسناد من مركز البنوك تمكنت من إخلاء النساء من داخل الشقة وإخماد النيران المندلعة بسبب تماس كهربائي داخلي بكل مهنية وبوقت قياسي قصير وتحد من توسعها وانتشارها وبدون اي اضرار بشرية".