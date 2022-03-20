بغداد - ياسين صفوان - في الديوانية، عائلة منكوبة تصارع مرارة الحياة.. قصة مأساوية في بيت مصنوع من الشعر بصحراء الشنافية



بهذه الحالة تعيش زهرة مع اخويها البالغين سبعين عاما، منعزلين في بيت مصنوع من الشعر بصحراء قضاء الشنافية على بعد تسعين كيلو مترا عن الديوانية، دون اي رعاية صحية او اجتماعية، في حالة يعجز الكلام عن وصفها، كما في الصورة امامكم.

لم تنته المأساة الى هنا، بل ابتدأ فصل جديد من المعاناة، مع فقدهم لأخيهم قبل اثني عشر عاما، حيث خرج ولم يعد دون معرفة مصيره حتى الآن، بالإضافة الى قطع رواتب الحماية الاجتماعية عنهم، رغم ظروفهم المعيشية هذه.