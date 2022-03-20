الاتحادية تطيح بمتهم بالارهاب في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهم بجرائم الارهاب في كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "بعد ورود معلومات من المصادر العاملة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بتواجد احد المطلوبين بقضايا الارهاب ضمن قضاء الحويجة ، شرعت قوة مشتركة من اللواء التاسع عشر وسرية مغاوير اللواء بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، والتي احاطت مكان تواجد الهدف المطلوب ، حيث أُلقي القبض عليه محاولاً التخفي بين المواطنين قرب احد معارض سيارات المدينة".



واضافت انه "تم تسليم المتهم اصولياً الى جهة الاختصاص ".