انت الان تتابع خبر حرس الحدود تضبط عددا من حاويات ادوية مخالفة في أم قصر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة، اليوم الاحد، عن ضبط 17 حاوية تحتوي على أدوية مخالفة في أم قصر.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مركز شرطة كمرك أم قصر الشمالي التابع لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط وإحباط عملية تهريب (17) حاوية حديدية حجم (40) قدما مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، كون الحاويات غير مبردة وتحتوي على (أدوية بشرية ومستلزمات طبية)".
واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وسيجري عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق".
واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وسيجري عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق".