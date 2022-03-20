انت الان تتابع خبر حرس الحدود تضبط عددا من حاويات ادوية مخالفة في أم قصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة، اليوم الاحد، عن ضبط 17 حاوية تحتوي على أدوية مخالفة في أم قصر.