بالفيديو والصور| الأم المثالية بالمنيا: كل من لديها أبناء من ذوي الاحتياجات تستحق هذا التكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

قالت أمل حسين دياب، الأم المثالية على مستوى محافظة المنيا، إن كل أم لديها أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة تستحق أن تكون أمًا مثالية.

وأوضحت "الأم المثالية"، صاحبة الـ 53 عامًا والمعلمة بإحدى المدارس داخل مركز سمالوط، في تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الأحد، إن حادث وفاة زوجها خلال غرق عبارة نيلية عام 2014، كان أحد الدوافع التي جعلتها تواصل الكفاح مع أولادها الثلاث، أصغرهم أحمد المصاب بمرض التوحد.

السيدة أمل حصلت على العديد من الدورات التدريبية للتعامل مع مرض ابنها، كما أنشأت جمعية أهلية لذوي الهمم لمكافحة التوحد، وناضلت مع نجلها حتى حصل على شهادة الثانوية الفنية الصناعية، بالإضافة إلى شقيقيه الأولى "سارة" حاصلة على بكالوريوس الصيدلة، والثاني "حسين" حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات.

وقد اعتمدت في تربيتهم على راتبها من عملها كمعلمة إلى جانب معاش زوجها الذي توفيّ قبل 8 سنوات.