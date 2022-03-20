مصرع شاب صدمه قطار في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان أبوتمادة، في نطاق مدينة كفرالشيخ.

رصدت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ، وصول جثة "محمد.ص.م.أ" 35 عامًا، موظف بإحدى شركات الأغذية بمدينة كفرالشيخ، يقيم بمركز السنطة بمحافظة الغربية، إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، نتيجة الحادث.

وفق شهود عيان تبين أن الشاب المذكور أثناء عبوره لشريط السكك الحديدية بالتزامن مع مرور قطار كفرالشيخ - بيلا، بمزلقان أبوتمادة ناحية عزبة الصعايدة، صدمه القطار، ما أدى إلى إصابته بإصابات مختلفة أودت بحياته.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات، تمهيدًا لصدور قرار بشأن الواقعة.​