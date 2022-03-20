إخلاء 96 عقارًا وتسكين 340 أسرة مستحقة في كومبوند الخيالة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال الإزالة اليومية إلى جانب أعمال تسكين الأهالي في كمبوند "الخيالة".

وأكدت أن مدينة الخيالة هي أحدث مشروعات الدولة المصرية المقدمة إلى أبنائها لتخليصهم من الحياة غير الآمنة، ومن خلال استهداف إزالة عشوائيات مناطق "الجيارة، حوش الغجر، السكر والليمون" الملاصقين لسور مجرى العيون بمنطقة مصر القديمة، ونقل أبناء هذة المناطق إلى الكمبوند المطل على بحيرة عين الصيرة، وهي المنطقة التي شهدت تطوير غير ملامحها نهائيًا خلال الفترة السابقة.