الأم المثالية بالفيوم.. فقدت الزوج والابن وكافحت سنوات في سبيل أسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

حياة صعبة عاشت تفاصيلها حنان كامل السيد حسن الأم المثالية في محافظة الفيوم، عل أقسى تفاصيلها فقدانها أحد أبناءها الذي توفي أثناء عمله بعد عام من تخرجه في كلية الهندسة.

تبلغ السيدة "حنان" من العمر 57 عامًا، وقد مكثت مع زوجها قرابة 11 عامًا، أنجبت خلالها 4 أولاد؛ أكبرهم أحمد، وطه الذي توفي أثناء عمله، وشروق وتعمل مدرسة، وضحا وتعمل صيدلانية.

عانيت السيدة حنان كثيرًا بعد وفاة زوجها دون سن الأربعين، بعد إصابته بفيروس "C"، حيث ظل يعاني من المرض لمدة أربعة أعوام، وكان محاسبًا يعمل في مجال المقاولات.

في العام 2001 توفي الزوج، وترك للسيدة حنان أطفالًا أربعة، كان أكبرهم يبلغ من العمر 10 أعوام، وأصغرهم 4 سنوات، اضطرت في سبيل تربيتهم إلى العودة للعمل، رافضةً كافة محاولات الزواج التي حاول البعض إقناعها بها.

معربة عن سعادتها بتكريمها اليوم تقول السيدة حنان: "كان نفسى أفرح بطه وأراه عريسًا لكنه قضاء الله".