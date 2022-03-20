بالصور.. وزير التموين يفتتح معرض أهلًا رمضان بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، معرض "أهلًا رمضان" بحي غرب مدينة شبرا الخيمة، بحضور عربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وقيادات الغرفة التجارية بالقليوبية.

شارك في المعرض عدد من كبريات الشركات وكبار موردي ومنتجي الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم للمواطنين.

وتفقد الوزير والمحافظ أجنحة المعرض، وأشادا بتنظيم المعرض واحتوائه على كل ما يحتاجه البيت المصري في هذا الشهر الكريم من سلع ومستلزمات ومنتجات مختلفة، وكذا انخفاض الأسعار، مؤكدًا أن الدولة تهدف من إنشاء تلك المعارض إلى توفير كل السلع للمواطن بأسعار تنافسية وخاصة ما يحتاجه شهر رمضان المبارك.

وأكد الوزير، أن معدل التخفيضات في أسعار المنتجات من خلال المعرض والمنافذ المتحركة تتراوح ما بين 20 الى 30 % بالقياس لأسعار السوق لافتا إلى أنه تتم إتاحة كل السلع الأساسية للمواطنين في معارض أهلا رمضان مثل المكرونة والدقيق والزيوت والسكر والأرز والبقوليات بالإضافة إلى اللحوم والدواجن ومساحيق المنظفات.

وأكد الوزير، أنه جرى توجيه إدارات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة والغرفة التجارية بتكثيف الرقابة على المعارض في كافة المحافظات إضافة إلى متابعة الأسواق والمحال لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار.