التحالف: سنمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني ونحتفظ بحق الرد

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه سيمارس ضبط النفس وذلك لإنجاح الحوار اليمني برعاية خليجية مؤكدا أنه يحتفظ بحق الرد على الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية الحيوية في عدد من المواقع في المملكة، من خلال صواريخ باليستية وطائرات مفخخة دون طيار، تمكنت قوات التحالف والدفاع الجوي الملكي والقوات الجوية الملكية السعودية من اعتراض بعضها، في ما نجم عن عدد منها أضرار مادية في بعض المنشآت والمنازل والممتلكات المدنية. ووجه التحالف في بيان قبل قليل، رسالة إلى الحوثيين قال فيها: "عليكم عدم تكرار أخطائكم في تفسير جهود التحالف لإنهاء الأزمة، فالتحالف يدعم الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، وأنتم تسعون لإفشاله".



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