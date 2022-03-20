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اتهامات لروسيا بقصف مدرسة تؤوي المئات في أوكرانيا

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أعلنت السلطات الأوكرانية الأحد ان روسيا قصفت مدرسة تؤوي 400 شخص في مدينة ماريوبول المحاصرة فيما أعلنت موسكو أنها استخدمت للمرة الثانية في أوكرانيا صاروخا فرط صوتي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب الأحد إن حصار ماريوبول، الميناء الاستراتيجي في جنوب شرق البلاد الذي قطعت عنه الاتصالات لأيام، "سيسجل في التاريخ للمحاسبة لجرائم الحرب". وأشار أيضا الى مقتل آلاف الجنود الروس في الحرب.

تسببت الحرب في أوكرانيا التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير لوقف توجه هذه الجمهورية السوفياتية السابقة نحو الغرب، بأكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ووصلت العلاقات بين روسيا والغرب الى ادنى مستوياتها مثلما كانت خلال الحرب الباردة، ما ألحق ضررا بالاقتصاد العالمي الذي لا يزال يتعافى من تداعيات انتشار فيروس .


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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