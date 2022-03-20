اتهامات لروسيا بقصف مدرسة تؤوي المئات في أوكرانيا

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب الأحد إن حصار ماريوبول، الميناء الاستراتيجي في جنوب شرق البلاد الذي قطعت عنه الاتصالات لأيام، "سيسجل في التاريخ للمحاسبة لجرائم الحرب". وأشار أيضا الى مقتل آلاف الجنود الروس في الحرب.
تسببت الحرب في أوكرانيا التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير لوقف توجه هذه الجمهورية السوفياتية السابقة نحو الغرب، بأكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ووصلت العلاقات بين روسيا والغرب الى ادنى مستوياتها مثلما كانت خلال الحرب الباردة، ما ألحق ضررا بالاقتصاد العالمي الذي لا يزال يتعافى من تداعيات انتشار فيروس كورونا.
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